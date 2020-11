Zwölfjährige vermisst – Wer hat das Mädchen gesehen?

Nr. 2531

Die Polizei Berlin bittet die Bevölkerung bei der Suche nach einer Zwölfjährigen um Mithilfe. Das Mädchen hat am vergangenen Montag gegen 8.30 Uhr ihr Zuhause in Moabit verlassen, um zur Schule zu gehen, kam dort aber nicht an.

Leila erscheint äußerlich deutlich älter als zwölf, ist blond und etwa 160 cm groß. Sie war zuletzt mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Nike-Schuhen, einem kräftig-pinkfarbenen Kapuzenpullover mit der Aufschrift „Need money no friends“ und einer schwarzen Weste darüber bekleidet. Sie trug einen hellgrauen Turnbeutel/Rucksack der Marke „Nike“ bei sich.

Wer Leila gesehen hat oder Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 – 912444, per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.