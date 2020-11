Versuchte Aufbrüche von Geldautomaten

In der vergangenen Nacht versuchten Unbekannte, Geldautomaten in Zehlendorf und in Halensee aufzubrechen. Ein Zusammenhang der beiden Versuchstaten wird geprüft.

Nr. 2524

Gegen 22.50 Uhr rief der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma die Polizei zu der Filiale einer Bank in der Breisgauer Straße. Vermutlich drei Männer sollen sich im SB-Bereich des Geldinstituts an der Tür eines Geldautomaten zu schaffen gemacht haben. Ohne Beute soll das Trio in unbekannte Richtung geflohen sein.

Nr. 2525

Am S-Bahnhof Hohenzollerndamm bemerkte ein 39-jähriger Polizist außer Dienst kurz nach 23 Uhr Werkzeuggeräusche aus dem Vorraum des Bahnhofs. Beim Nachsehen traf er auf drei Männer, die mit Werkzeugen versuchten, einen Geldautomaten aufzubrechen. Als die Unbekannten den Zeugen bemerkten, soll einer der Männer mit einer Kettensäge den Polizisten bedroht haben. Der 39-Jährige brachte sich in Sicherheit und alarmierte seine Kollegen. Er wurde nicht verletzt. Die Tatverdächtigen sollen ohne Beute mit einem Pkw in Richtung Clayallee geflüchtet sein.