Einbruch in Bäckerei - Festnahme

Nr. 2522

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 24 nahmen gestern Abend in Charlottenburg einen mutmaßlichen Geschäftseinbrecher fest. Gegen 21.50 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein junger Mann die bereits geschlossene Filiale einer Bäckerei in der Wilmersdorfer Straße verließ, stellte die gewaltsam geöffnete Eingangstür fest und alamierte die Polizei. Bei der Absuche der Umgebung bemerkten die Polizisten den 20-jährigen Tatverdächtigen am Stuttgarter Platz Ecke Wilmersdorfer Straße und nahmen ihn fest. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes fanden die Einsatzkräfte Geldscheine in seiner Unterwäsche, die dieser vermutlich aus den aufgebrochenen Kassenladen des Geschäfts entwendet hatte. Der Festgenommene wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme wurde der 20-Jährige für ein Fachkommissariat der Direktion 2 eingeliefert.