Verdacht der Brandstiftung an Firmenfahrzeug

Nr. 2519

Der Mitarbeiter einer Firma entdeckte heute früh in Adlershof Beschädigungen durch ein Feuer an einem Kleintransporter. Gegen 6 Uhr stellte der Angestellte auf dem Firmengelände in der Straße Am Studio die Schäden im Bereich des Hecks des VW-Transporter fest. Zwei weitere Fahrzeuge, ein baugleicher Transporter und ein VW-Golf der Firma, wurden durch die Hitzeeinwirkungen ebenfalls beschädigt. Die weiteren Ermittlungen zu der mutmaßlichen Brandstiftung an den abgestellten Fahrzeugen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.