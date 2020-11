Einbruch in ein Auto - Festnahme

Nr. 2515

Gestern Abend haben Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 11 einen Mann in Reinickendorf festgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein 25-Jähriger Anwohner die Polizei gegen 21.10 Uhr in die Waldstraße alarmiert, nachdem er zwei Männer bei einem Einbruch in ein Auto gesehen hatte. Eine schnell eigetroffene Funkstreifenbesatzung konnte aufgrund der guten Beschreibung einen 27-Jährigen in Tatortnähe festnehmen, von dem mutmaßlichen zweiten Tatverdächtigen fehlte jedoch jede Spur. Eine in unmittelbarer Nähe des aufgebrochenen Fahrzeugs aufgefundene Tasche wurde als mögliches Diebesgut sichergestellt. Das Auto des Festgenommen wurde mit falschen Kennzeichen versehen aufgefunden. Aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes und weil es mutmaßlich für die Tat genutzt worden war, wurde es beschlagnahmt. Der Tatverdächtige wurde einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 überstellt, die Ermittlungen dauern an.