Nach Raub auf Tankstelle – Polizei sucht mit Bildern nach dem Tatverdächtigen

Nr. 2497

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der am 19. Juni 2020 eine Tankstelle in Mariendorf überfallen haben soll.

Gegen vier Uhr soll der Gesuchte den Verkaufsraum der ESSO-Tankstelle am Mariendorfer Damm 44 betreten und mit der Androhung, eine Schusswaffe einzusetzen, die Herausgabe von Geld gefordert haben. Anschließend flüchtete er mit der Beute.

ca. 170 bis 175cm groß

ca. 30 bis 38 Jahre

Schlanke Statur

Kurze dunkle Haare

Osteuropäischer Phänotypus

Bekleidet mit schwarzem Trainingsanzug mit weißen Streifen (Marke Adidas)

Zur Tatzeit eine Schwellung und ein Hämatom unter dem linken Auge

Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu ihrer Identität und/oder ihrem Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Tat möglicherweise beobachtet und sich noch nicht als Zeuge bei der Polizei gemeldet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 in der Eiswaldtstraße 18, 12249 Berlin-Lankwitz, unter der Telefonnummer (030) 4664-473112 (Montag bis Freitag zu den Bürodienstzeiten, außerhalb der genannten Zeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet), per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.