Mann angegriffen und schwer verletzt

Nr. 2489

Gestern Abend wurde ein Mann in einem U-Bahnhof in Kreuzberg angegriffen und schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kamen zwei Unbekannte gegen 19.50 Uhr auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Südstern auf den 28-Jährigen zu, fügten ihm am Unterkörper mehrere Stichverletzungen zu und flüchteten anschließend vom Bahnhof in unbekannte Richtung. Der Verletzte kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Lebensgefahr bestand nicht. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 hat die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.