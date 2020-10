Supermarkt überfallen

Nr. 2484

Ein Unbekannter überfiel gestern Nachmittag in Alt-Treptow einen Supermarkt. Nach derzeitigem Kenntnisstand trat der Mann gegen 14.35 Uhr an eine Kasse heran, zeigte der Kassiererin eine Schusswaffe und forderte die Einnahmen. Als die 64-Jährige schließlich die Kasse öffnete, griff er hinein und nahm sich die Geldscheine. Anschließend ging er zu einer zweiten Kasse und forderte eine weitere Kassiererin im Alter von 34 Jahren zum Öffnen der Kasse auf. Hier machte er jedoch keine Beute und flüchtete mit den zuvor erlangten Geldscheinen in Richtung Elsenstraße. Während die ältere Mitarbeiterin unverletzt blieb, kam die jüngere Angestellte mit einem Schock zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei der Direktion 3 hat die Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen.