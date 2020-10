Autos stießen zusammen – zwei Verletzte

Nr. 2473

Gestern Nachmittag ereignete sich in Buckow ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 39-Jähriger mit einem VW Golf gegen 17 Uhr den Künheimer Weg in Richtung Baldersheimer Weg. An der dortigen Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden 31-Jährigen, der am Steuer eines VW Polo saß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des Jüngeren auf den Gehweg geschleudert, wo er gegen einen Poller stieß und anschließend auf dem Dach zum Liegen kam. Er wurde mit Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus gebracht, wo eine ambulante Behandlung erfolgte. Der Ältere erlitt Verletzungen am Rumpf sowie an einem Arm, kam ebenfalls in eine Klinik und wurde dort zur Behandlung stationär aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 übernommen.