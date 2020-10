Mann bedroht Autofahrer und Polizei

Nr. 2465

In Charlottenburg bedrohte gestern Abend ein 46-jähriger Mann erst mehrere Autofahrer und dann Polizeibeamte mit einer Schusswaffe. Zeugen hatten gegen 20 Uhr die Polizei in die Tauentzienstraße alarmiert, nachdem der Mann eine Schusswaffe gezogen und erst die Insassen eines vorbeifahrenden Audis und dann eines VW mit der Waffe bedroht hatte. Wenig später eintreffende Polizeikräfte bedrohte der Mann dann ebenfalls mit der Waffe. Einem Beamten gelang es schließlich, dem 46-Jährigen einen gezielten Schlag gegen den Kopf zu verpassen, wodurch dieser abgelenkt war, durch mehrere Polizeikräfte zu Boden gebracht und gefesselt werden konnte. Hierbei wehrte sich der 46-Jährige so heftig, dass die Festnahme erst mit mehreren Polizeibeamten gelang, die hierbei teilweise auch leicht verletzt wurden. Der alkoholisierte Mann wurde schließlich in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm Blut abgenommen wurde. Anschließend wurde er aufgrund seines psychischen Zustands stationär aufgenommen. Bei der Waffe handelte es sich um eine Druckluftpistole. Sechs Polizistinnen und Polizisten traten im Anschluss des Einsatzes vom Dienst ab.