Unbekannter Gegenstand explodiert

Nr. 2463

Unbekannte hatten heute Vormittag in Mitte einen bislang unbekannten Gegenstand zur Explosion gebracht. Gegen 9.30 Uhr nahm ein Zeuge einen dumpfen Knall in der Invalidenstraße wahr und bemerkte in einem Bogengang eines Hauses eine Stichflamme, die selbstständig erlosch. Verletzt wurde niemand. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr und der Polizei Berlin fanden Reste des Gegenstandes vor und stellten diese sicher. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.