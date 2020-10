Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung

Nr. 2440

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einer größeren Auseinandersetzung in Neukölln gerufen. Bei ihrem Eintreffen an der Ecke Sonnenallee/Hobrechtstraße kurz vor 19 Uhr fanden die Kräfte etwa 50 Personen wild gestikulierend vor. Ein 29-Jähriger lag blutend am Boden, ein 26-Jähriger sackte plötzlich blutend zu Boden und ein 27-Jähriger klagte auf einmal über starke Kopfschmerzen. Alle drei kamen in umliegende Krankenhäuser. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten die festgestellten blutenden Gesäßverletzungen des 26- und des 29-Jährigen von Stichen herrühren. Weitere Einsatzkräfte nahmen dann in unmittelbarer Nähe fünf 17- bis 21-jährige heranwachsende Tatverdächtige, drei von ihnen mit oberflächlichen Schnittverletzungen, fest. Die Festgenommenen wurden zum Polizeiabschnitt 54 gebracht und nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Eine ärztliche Behandlung lehnten sie ab. Nach ambulanten Behandlungen verließen auch die Verletzten die Krankenhäuser wieder. Die Ermittlungen zu den gegenseitigen gefährlichen Körperverletzungen, insbesondere zu den Tatbeiträgen aller Beteiligten, hat ein Fachkommissariat übernommen.