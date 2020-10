Sachbeschädigung an Geschäft

Nr. 2439

Unbekannte beschädigten in der vergangenen Nacht die Fassade eines Geschäfts in Spandau. Anwohner beobachteten gegen 0.45 Uhr mehrere dunkel gekleidete Personen, die an die Wand des Ladens im Brunsbütteler Damm grüne Farbe sprühten. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei flüchtete die Gruppe in Richtung Ruhlebener Straße. Die Einsatzkräfte stellten neben den Farbanhaftungen auch nicht gezündete Brandsätze fest und stellten sie sicher. Verletzt wurde niemand. Da eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung übernommen.