Unfall mit Rettungswagen – Motorradfahrer schwer verletzt

Nr. 2438

Bei einem Zusammenstoß mit einem Rettungswagen ist gestern Nachmittag in Lichtenberg ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 33-Jähriger gegen 17.45 Uhr mit dem Rettungswagen der Berliner Feuerwehr die Herzbergstraße in Richtung Möllendorffstraße. An der Vulkanstraße soll der junge Mann mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 55-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner Suzuki auf der Vulkanstraße in Richtung Landsberger Allee unterwegs war. Er erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen an den Beinen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Rettungswagens und sein 42-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme kam es für rund eine Stunde zu Verkehrssperrungen für den Tram- und den Fahrzeugverkehr. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zum Unfallhergang.