Bewusstlosem gegen den Kopf getreten - Festnahme

Nr. 2436

Gestern Nachmittag nahmen Einsatzkräfte einen Mann in Halensee fest. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine unbekannt gebliebene Passantin gegen 17 Uhr eine Funkstreife auf eine gegenwärtige Körperverletzung in der Westfälischen Straße aufmerksam gemacht. Am Ort eingetroffen stellten die Kräfte einen am Boden liegenden schwerverletzten 47-Jährigen fest. Der danebenstehende 35-Jährige geriet durch die Aussagen eines ebenfalls anwesenden 68-jährigen Zeugen in den Verdacht, den am Boden Liegenden zuvor niedergeschlagen und dann im bewusstlosen Zustand mehrfach gegen den Kopf getreten zu haben. Der Geschlagene kam mit schweren Kopfverletzungen in eine Klink zur stationären Behandlung. Sein mutmaßlicher Peiniger dagegen wurde der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 überstellt. Seine Atemalkoholkonzentrationsmessung ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Die Ermittlungen dauern an.