Mutmaßlicher Einbruch in Bankfiliale – mehrere Täter flüchtig

Nr. 2434

Heute Morgen verschaffte sich eine derzeit noch unbekannt gebliebene Anzahl von Tätern Zutritt zum Schließfachraum einer Bankfiliale in Frohnau. Derzeit ist noch nicht klar, ob sie Beute machen konnten oder nicht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll die Bande bei ihrem Vorhaben gegen 11 Uhr in der Filiale am Ludolfingerplatz von Mitarbeitenden der Bank überrascht worden und daraufhin unerkannt entkommen sein. Die noch andauernden Ermittlungen mit Spurensuche und -sicherung sowie Zeugenbefragungen vor Ort hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.