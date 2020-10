Streit um Parklücke eskaliert

Nr. 2433

Ein Streit um eine Parklücke in Wilmersdorf eskalierte gestern Nachmittag und mündete in mehreren Ermittlungsverfahren. Eine 31-Jährige hielt gegen 13 Uhr für ihre Freundin in der Eislebener Straße eine Parklücke frei, als ein 57-Jähriger mit seinem Wagen in selbige fuhr, so dass die Frau beiseite springen musste. Als der Mann ausstieg, stellte sie ihn zur Rede und wurde von ihm ausländerfeindlich beleidigt. Nachdem die 31-Jährige ankündigte, dass sie die Polizei alarmieren würde, stieg der Mann wieder in sein Auto und fuhr davon. Zwischenzeitlich erschien die 34 Jahre alte Freundin mit ihrem Fahrzeug und folgte dem Mann, wobei es noch in derselben Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam. Nunmehr kam auch der 32-jährige Ehemann der 31-Jährigen hinzu, der mit dem 57-Jährigen in Streit geriet und ihn geschlagen haben soll, weil dieser ihn zuvor ausländerfeindlich beleidigt haben soll.

Die dann eintreffenden Polizeieinsatzkräfte schlichteten die Situation, nahmen die Personalien aller Beteiligten sowie den Verkehrsunfall auf. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.