Hitlergruß gezeigt - Festnahme

Nr. 2427

Polizisten nahmen gestern Nacht einen Mann in Prenzlauer Berg fest. Gegen 22.30 Uhr alarmierte der Geschäftsführer eines Schnellrestaurantes an der Landsberger Allee die Polizei und teilte mit, dass sich in der Filiale ein Mann befinde, der den Gastraum nicht verlassen wolle. Der Widerspenstige soll zudem wiederholt seinen rechten Arm gehoben und nationalsozialistische Parolen gerufen haben, welches auch mehrere anwesende Gäste gesehen und gehört haben sollen. Die Einsatzkräfte nahmen den 43-Jährigen fest und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam. Eine Atemalkoholmessung beim Tatverdächtigen ergab einen Wert von ungefähr 1,5 Promille. Darüber hinaus lag gegen den mutmaßlichen Rechtsbrecher ein gültiger Haftbefehl vor, auf Grundlage dessen er der Justiz überstellt wurde. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.