Nr. 2421

Unbekannte beschmierten ein Parteibüro in Friedrichshain. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte eine Mitarbeiterin gegen 9.30 Uhr schwarze Schriftzüge und ein Hakenkreuz an der Fassade des Büros in der Grünberger Straße fest. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.