Firmenfahrzeug beschädigt

Nr. 2420

Der Mitarbeiter eines Wohnungsunternehmens alarmierte heute früh die Polizei zu einem beschädigten Fahrzeug in Alt-Hohenschönhausen. Der Angestellte hatte gegen 6.45 Uhr an dem in der Genslerstraße geparkten Opel Einschläge in der Frontscheibe festgestellt. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Da eine politische Motivation bei der Sachbeschädigung nicht ausgeschlossen werden kann, hat der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen übernommen.