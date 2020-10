Schwerverletzter nach Raub

Nr. 2419

Gestern Abend wurde ein Mann nach einem Raub in Prenzlauer Berg schwer verletzt.

Anwohner der Otto-Braun-Straße hatten die Polizei alarmiert, als sie gegen 21 Uhr Geräusche auf der Straße wahrnahmen und sahen, dass zwei Männer auf einen 32-Jährigen einschlugen und –traten. Anschließend floh das unbekannt gebliebene Duo in Richtung Alexanderplatz. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden kurz darauf den Schwerverletzten, der den Verlust seines Mobiltelefons beklagte. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den desorientierten Beraubten mit Kopfverletzungen und vermuteten inneren Verletzungen in eine Klink, aus der er kurz darauf, vor Beendigung der Diagnose, wieder verschwand. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde eine Fahndung nach dem Verschwundenen ausgelöst, erfolglos seine Wohnung durchsucht und Angehörige befragt. Erst in den frühen Morgenstunden gegen 5.30 Uhr meldete sich der Vermisste wieder in dem Krankenhaus und wurde stationär aufgenommen. Die Ermittlungen zu dem gemeinschaftlichen Straßenraub hat nun das Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 1 übernommen.