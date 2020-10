Polizist bei Kontrolle angefahren und verletzt

Nr. 2421

Während einer Brennpunktstreife in Kreuzberg wurde gestern Mittag ein Beamter der Polizeidirektion 5 verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen bemerkten die Einsatzkräfte gegen 13 Uhr am Görlitzer Park auf einer Fußgängerbrücke über den Landwehrkanal eine Gruppe, bestehend aus mehreren Männern. Als die Kräfte sich der Gruppe näherten, flüchten alle Personen. Einer der Flüchtenden soll dabei gezielt den 30-jährigen Polizisten mit einem Fahrrad angefahren haben. Dieser stürzte und wurde am Boden liegend durch den unbekannt gebliebenen Radfahrer überrollt. Der Beamte erlitt einen Bruch des Wadenbeins, der ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurde.