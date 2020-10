Taxifahrer ausgeraubt und verletzt

Nr. 2412

In Mitte wurde am vergangenen Freitagabend ein Taxifahrer ausgeraubt. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zunächst vier bisher Unbekannte gegen 18.30 Uhr in der Köpenicker Straße in das Taxi des 59-Jährigen gestiegen sein. Am Zielort, der Feilnerstraße, sollen die mutmaßlichen Räuber den Fahrer dann von der Rücksitzbank aus am Hals ergriffen, ihn gegen seine Kopfstütze gedrückt und im Fahrzeug mit Reizgas gesprüht haben. Anschließend sollen die Angreifer die Geldbörse des Mannes sowie den Zündschlüssel des Fahrzeugs entwendet haben und über die Alte Jakobsstraße in Richtung Ritterstraße geflüchtet sein. Alarmierte Rettungskräfte behandelten den Taxi-Fahrer, der eine leichte Augenreizung erlitt, vor Ort. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 4.