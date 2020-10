Festnahmen nach Durchsuchungsfund von drei Kilogramm Heroin

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2408

In den heutigen Morgenstunden wurden nach vorangegangenen, umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Berlin und des Rauschgiftdezernats beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin wegen Verdachts des Betäubungsmittelhandels Durchsuchungsbeschlüsse an insgesamt acht Örtlichkeiten in Neukölln sowie Charlottenburg vollstreckt.

Dabei wurden der 40-jährige Hauptverdächtige sowie seine 37-jährige mitbeschuldigte Lebensgefährtin in einer gemeinsam genutzten Wohnung angetroffen und festgenommen. Die dort aufgefundenen drei Kilogramm Heroin sowie ein durch die Verdächtige genutztes, hochwertiges Fahrzeug konnten beschlagnahmt werden.

Bei der mitbeschuldigten Schwester des 40-Jährigen fanden Ermittlerinnen und Ermittler Bargeld, welches ebenfalls beschlagnahmt wurde.

Dem Hauptverdächtigen wird vorgeworfen, seit Februar 2020 in Berlin-Neukölln aus drei nahezu ausschließlich dafür genutzten Örtlichkeiten heraus, darunter auch zwei Bars, gemeinsam mit den o.g. und weiteren Mitbeschuldigten durchgehend Betäubungsmittelhandel betrieben zu haben. Die Festgenommenen sollen morgen einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden.