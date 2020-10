Tote Frau in Wohnung – Mordkommission ermittelt

Nr. 2401

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Einsatzkräfte fuhren in der vergangenen Nacht gegen 1 Uhr in eine Wohnung im Ortsteil Gesundbrunnen und entdeckten dort eine tote Frau. Bisherigen Erkenntnissen nach hatte sich zuvor ein Mann im Alter von 35 Jahren auf einem Polizeiabschnitt gestellt und angegeben, seine 4 Jahre jüngere Freundin in der Wollankstraße getötet zu haben. Er wurde festgenommen. Die 6. Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen.