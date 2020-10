Nr. 2399

In der vergangenen Nacht brannte in Reinickendorf ein Auto. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bemerkten Passanten gegen 0.40 Uhr an der Aroser Allee Ecke Schillerring einen brennenden Mercedes und alarmierten Rettungskräfte. Noch vor deren Eintreffen erlosch der Brand von selbst. Das Auto wurde im vorderen Bereich beschädigt. Verletzte gab es nicht. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.