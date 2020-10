Feuer und verfassungsfeindliches Symbol

Nr. 2387

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei zu einem Einsatz nach Neukölln gerufen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bemerkte ein Zeuge gegen 23.30 Uhr auf dem Innenhof eines Wohnhauses in der Sonnenallee zunächst eine brennende Mülltonne, die er anschließend selbst löschte. Anschließend stellte er im Hausflur an der Decke ein Hakenkreuz fest. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.