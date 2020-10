Pkw beschädigt und beschmiert

Nr. 2380

In Charlottenburg haben unbekannte Täter ein Werbefahrzeug beschädigt und mit Farbe beschmiert. Polizeikräfte wurden heute Vormittag gegen 9.30 Uhr zu einem öffentlichen Parkplatz am Einsteinufer gerufen. Ein dort geparkter Opel war mit bisher nicht näher bekannten Gegenständen an den Fensterscheiben beschädigt worden. Weiterhin wies das Auto mehrere Farbschmierereien auf. An dem Opel war das Portrait und der Namen eines Bundestagsabgeordneten einer Partei angebracht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts aus dem Auto entwendet. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.