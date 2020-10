Auto aufgebrochen – Festnahme

Nr. 2370

Heute Vormittag nahmen Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 13 einen Mann in Pankow fest. Aufmerksame Anwohner riefen gegen 9.25 Uhr die Polizei in die Dusekestraße, nachdem der später Festgenommene die Seitenscheibe eines geparkten Skoda eingeschlagen und sich ins Fahrzeuginnere gelehnt haben soll. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den mutmaßlichen Dieb in unmittelbarer Nähe zum Tatort fest und entdeckten bei ihm eine sogenannte Dashcam, die augenscheinlich aus dem Fahrzeug entwendet wurde. Der 39-Jährige wurde der Kriminalpolizei der Direktion 1 übergeben, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernahm.