Eingangstür eines Amtsgerichtes angezündet

Nr. 2350

Unbekannte setzten heute früh eine Eingangstür des Amtsgerichtes in Kreuzberg in Brand. Kurz vor 4 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin des Amtsgerichtes Tempelhof-Kreuzberg an der Möckernstraße den Brand einer Eingangstür des Gerichtsgebäudes und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Zunächst eintreffende Polizeikräfte unternahmen erste Löschversuche, bevor Brandbekämpfer der Feuerwehr die Flammen schließlich löschten und das Gebäude begingen, um auszuschließen, dass der Brand bereits in das Innere des Hauses vordrang. Die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung führt der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin, da eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann. Verletzt wurde niemand.