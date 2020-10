Nr. 2346

In der vergangenen Nacht beschädigten Unbekannte ein Parteibüro in Neukölln. Einsatzkräfte stellten gegen 2.45 Uhr die Scheiben an dem Büro in der Hermannstraße fest, auf die mutmaßlich eingeschlagen worden war, ohne dass das Glas zerbrach. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen zur Sachbeschädigung übernommen.