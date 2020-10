Nach Unfall weggefahren

Nr. 2343

Nach einem Unfall gestern Nachmittag in Plänterwald zwischen einem Fahrradfahrer und einem Motorradfahrer, entfernte sich der Motorradfahrer unerkannt vom Unfallort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte ein 82-jähriger Radfahrer gegen 14.40 Uhr die Straße Am Treptower Park, aus der Richtung Karpfenteichstraße kommend. Ein bisher unbekannt gebliebener Motorradfahrer erfasste den Mann, der daraufhin zu Boden ging und sich Verletzungen am Rücken und an einer Hand zuzog. Zeugen des Unfalls leisteten erste Hilfe. Der Motorradfahrer, der ebenfalls stürzte, soll sich noch nach dem Gesundheitszustand des Seniors erkundigt haben, sei dann aber weggefahren. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. An Fahrrad und Motorrad entstand jeweils Sachschaden. Alle Fahrzeugteile wurden gesichert und das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 hat nun die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.