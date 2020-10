Nr. 2341

Im Ortsteil Prenzlauer Berg brannte in der vergangenen Nacht ein Auto. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte ein Passant gegen 23 Uhr den in der Christburger Straße brennenden BMW fest und alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Die eingetroffenen Einsatzkräfte löschten die Flammen. Am Auto entstand Totalschaden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.