51-Jähriger vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2342

Mit der Veröffentlichung von Fotos eines 51 Jahre alten Mannes bittet die Kriminalpolizei der Direktion 3 um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Nach den bisherigen Ermittlungen verließ Jens-Bernd STADE mit seinem Fahrrad am Donnerstag, den 1. Oktober 2020 in den Mittagsstunden sein Wohnumfeld in Fennpfuhl und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Der Vermisste leidet an Diabetes und benötigt dringend Medikamente. Es ist nicht auszuschließen, der der 51-Jährige Suizidabsichten hegt.