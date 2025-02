Unbekannter, toter Mann in der Havel – Polizei bittet um Mithilfe

Nr.0383

Mit der Veröffentlichung von drei Fotos bittet die Polizei um Mithilfe bei der Identifizierung eines noch unbekannten, toten Mannes.

Am 28. Juni 2024 bemerkten zwei Kinder eine leblose Person am Grund der Havel in der Wasserstadt Spandau, Höhe Romy-Schneider-Straße. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der unbekannte Tote Anfang Juni 2022 in Österreich unter dem Namen Suraj BAHN Asyl beantragt hatte. Diese Personalie existiert bei den indischen Behörden jedoch nicht.

Durch Zeugenangaben wurde bekannt, dass mehrere junge Männer zwei Tage vor dem Auffinden des unbekannten Toten offensichtlich nach dem Mann am Ufer der Havel gesucht hatten. Bis heute haben sich diese Männer nicht bei der Polizei gemeldet.