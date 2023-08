Raub nach Bargeldabhebung - Wer kennt diesen Mann?

ca. 25 bis 35 Jahre alt

schwarzer Vollbart

schwarze Hose

braune Jacke

weiße Mütze

Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Täters machen?

Hinweise nimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in 13357 Berlin unter der Rufnummer (030) 4664 -173131 oder per E-Mail entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.