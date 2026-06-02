Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0650

Bei einem Verkehrsunfall in Lichtenberg wurde ein Fußgänger gestern Abend erheblich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte ein 39-jähriger Mann gegen 19:30 Uhr die Gürtelstraße in Höhe der Einmündung Wilhelm-Guddorf-Straße vom Mittelstreifen kommend in Richtung des Hundeauslaufgebiets Gürtelstraße, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Dabei wurde er von einem 35-Jährigen mit einem Auto angefahren, der mit dem Fahrzeug die Gürtelstraße in Richtung Jessnerstraße befuhr. Durch den Aufprall erlitt der Fußgänger multiple innere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Gürtelstraße von 19:35 Uhr bis 21:15 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Hiervon waren auch die Tram-Linien M13 und M16 der BVG betroffen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).