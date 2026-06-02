Autofahrer fährt Kind an

Gestern Mittag wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Zehlendorf verletzt. Gegen 12:15 Uhr soll ein Achtjähriger im Beisein seiner Mutter über den Zebrastreifen auf dem Teltower Damm an der Kreuzung zur Laehrstraße gelaufen sein. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 80 Jahre alter Autofahrer, der auf dem Teltower Damm zwischen Leo-Baeck-Straße und Türksteinweg in Fahrtrichtung Beeskowdamm unterwegs gewesen war, den Jungen an. Nachdem ihn seine Mutter und weitere Ersthelfer versorgt hatten, brachten ihn alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Dort wurde das Kind mit Rücken-, Hüft- und Gesichtsverletzungen sowie dem Verdacht auf innere Verletzungen stationär aufgenommen. Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme blieb der Teltower Damm an der Unfallstelle in beide Richtungen bis etwa 12:50 Uhr gesperrt. Davon war der Busverkehr der BVG-Linien X10 und 285 betroffen. Das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die Ermittlungen am Unfallort.