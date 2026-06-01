Frau getreten und rassistisch beleidigt

Nr. 0647

Polizeikräfte wurden heute früh zu einer Auseinandersetzung nach Prenzlauer Berg alarmiert. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand und Angaben von Zeuginnen und Zeugen waren eine 32-jährige Frau und ein bislang unbekannt gebliebener Mann gegen 3:30 Uhr auf dem Gehweg an der Storkower Straße – am S-Bahnhof Landsberger Allee – in Streit geraten. Der Streit soll dann in eine körperliche Auseinandersetzung übergegangen sein. Kurz darauf soll ein 41-jähriger Mann dazugekommen sein und mehrfach auf die bereits am Boden liegende Schwarze Frau eingetreten haben, wobei der andere, unbekannte Angreifer, sich aus der Situation gelöst und die 32-Jährige wiederholt rassistisch beleidigt haben soll. Während dem Unbekannten die Flucht gelang, konnten Einsatzkräfte den 41-Jährigen namhaft machen und vorübergehend festnehmen. Er wurde nach der Feststellung seiner Personalien und einem Atemalkoholtest, der einen Wert von etwa 2,3 Promille ergeben hatte, entlassen. Die 32-Jährige kam zur ambulanten Behandlung ihrer Verletzungen, unter anderem Hämatome am Kopf, an den Beinen und Armen, in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest hatte bei ihr einen Wert von etwa 1,6 Promille ergeben. Die Ermittlungen dauern an.