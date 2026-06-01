Verkehrsunfall zwischen Radfahrern – Beteiligter entfernt sich vom Unfallort

Nr. 0645

In Neukölln wurde gestern Nachmittag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen befuhr ein 43-Jähriger gegen 15 Uhr mit seinem Fahrrad die Flughafenstraße in Richtung Karl-Marx-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 33 soll ein bislang unbekannter Radfahrer vom Gehweg auf die Fahrbahn gefahren sein, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Fahrradfahrer unerlaubt vom Unfallort. Durch den Aufprall wurde der 43-Jährige über sein Fahrrad nach vorn auf die Fahrbahn geschleudert. Er erlitt Frakturen beider Unterarme, verlor einen Schneidezahn und zog sich Hautabschürfungen an beiden Beinen zu. Zwei zufällig anwesende Ärztinnen leisteten Erste Hilfe bis alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr die Versorgung des Verletzten übernahmen. Sie brachten den 43-Jährigen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, wo eine Notoperation durchgeführt wurde. Für die Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen war die Flughafenstraße zwischen Mainzer Straße und Reuterstraße von etwa 15:10 Uhr bis 16 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.