Beleidigung mit rassistischem Hintergrund und tätlicher Angriff auf Polizeivollzugsbeamte

Nr. 0643

Einsatzkräfte nahmen gestern in Wedding einen Mann fest, der zwei Frauen beleidigte. Gegen 14:45 Uhr beobachteten Einsatzkräfte in der Nazarethkirchstraße einen 35-jährigen Tatverdächtigen, als dieser eine 26-Jährige und eine 35-Jährige mehrfach lautstark rassistisch beleidigte. Beide Frauen standen sichtbar unter dem Eindruck des Geschehens. Als die Einsatzkräfte die Identität des 35-Jährigen feststellten, beabsichtigte dieser, sich vom Ort zu entfernen. In der Folge widersetzte er sich den Maßnahmen, versuchte sich loszureißen und schlug mehrfach mit der Faust gegen den Oberkörper eines Polizeibeamten. Der Tatverdächtige wurde schließlich unter Anwendung körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt. Ein Polizist erlitt hierbei eine Verletzung an der rechten Hand. Er wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt und trat anschließend vom Dienst ab. Der Tatverdächtige erlitt im Zuge der Maßnahmen Verletzungen im Gesicht und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik, wo eine richterlich angeordnete Blutentnahme durchgeführt wurde. Während des Krankentransports beleidigte der Tatverdächtige eine Einsatzkraft der Berliner Feuerwehr und bei der Blutentnahme im Krankenhaus spuckte er einem weiteren Polizisten mit blutigen Speichel ins Gesicht. Im Anschluss wurde er nach richterlicher Anordnung in einen Polizeigewahrsam gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.