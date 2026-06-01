Diebstahl und Computerbetrug – Wer erkennt die Tatverdächtigen?

Nr. 0642

Mit Hilfe von Fotos sucht die Polizei Berlin nach zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen. Sie stehen im Verdacht, zwischen dem 24. Januar 2025 und dem 3. Februar 2025 zwei auf dem Postweg versandte Bankkarten sowie die dazugehörigen PIN entwendet zu haben und damit mehrere Überweisungen und Bargeldabhebungen getätigt zu haben. Unter anderem haben die Tatverdächtigen einen Bankautomaten in der Hasenheide 119 genutzt.

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zu den Aufenthaltsorten der Gesuchten machen?

Wer hat diese Personen im Zeitraum vom 24. Januar 2025 bis zum 3. Februar 2025 in einer Bankfiliale gesehen?

Wer hat das oben beschriebene Geschehen beobachtet?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Berlin in der Martin-Luther-Straße 105 in Berlin-Schöneberg unter der Rufnummer (030) 4664-923300 (Montag bis Freitag 08:00 bis 15:00 Uhr) oder per E-Mail an LKA233@polizei.berlin.de entgegen. Hinweise können auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache gegeben werden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.