Festnahmen nach Schüssen in die Luft

Nr. 0640

In der vergangenen Nacht nahmen Einsatzkräfte drei Männer fest, nachdem in Wedding in die Luft geschossen worden sein soll. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge, soll gegen 2:30 Uhr ein Mann auf der Reinickendorfer Straße mehrfach mit einer Schusswaffe in die Luft geschossen und sich anschließend entfernt haben. Anschließenden Hinweisen nachgehend, durchsuchten die Ermittlerinnen und Ermittler eine Lokalität an der unweit gelegenen Luxemburger Straße. Dort fanden sie eine scharfe Faustfeuerwaffe nebst Munition und nahmen drei Tatverdächtige im Alter von 30, 32 und 34 Jahren fest. Sie wurden für erkennungsdienstliche Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend von dort wieder entlassen. Die Ermittlungen eines Fachkommissariats des Landeskriminalamtes wegen Straftaten gegen das Waffengesetz dauern an.