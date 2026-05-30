Radfahrerinnen zusammengestoßen

Nr. 0638

Gestern Abend stießen auf dem Tempelhofer Feld zwei Radfahrerinnen zusammen und erlitten Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren gegen 19:45 Uhr zwei Frauen im Alter von 35 sowie 61 Jahren auf ihren Fahrrädern in entgegengesetzter Richtung auf der Rollbahn vor den Hangars unterwegs. Trotz des Versuches beider Frauen einander auszuweichen, stießen sie frontal zusammen und stürzten. Während die 35-Jährige eine Schürfwunde an einem Bein erlitt, trug die 61-Jährige so erhebliche Kopfverletzungen davon, dass alarmierte Rettungskräfte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen mussten. Die weiteren Ermittlungen erfolgen bei einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).