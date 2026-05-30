Tätlicher Angriff auf Einsatzkräfte – DEIG-Einsatz

Nr. 0637

Nach einem Drogenhandel nahmen Einsatzkräfte vergangene Nacht zwei Männer in Friedrichshain fest. Gegen 22:25 Uhr beobachteten Polizeibeamte auf der Libauer Straße einen mutmaßlichen Handel mit illegalen Betäubungsmitteln. Etwas entfernt davon, auf der Rüdersdorfer Straße, erfolgte dann die Festnahme der beiden 21-jährigen Tatverdächtigen, die auf sogenannten E-Scootern unterwegs waren. Dabei leisteten beide Männer erheblichen Widerstand, wobei einer der beiden Tatverdächtigen den genutzten E-Scooter zunächst beschleunigt und dann auf einen der eingesetzten Beamten geschleudert haben soll. Der getroffene Polizist erlitt Prellungen und Schürfwunden. Dieser 21-Jährige leistete im weiteren Verlauf ebenfalls erheblichen Widerstand gegen die Festnahme, sodass die Einsatzkräfte ein aufgesetztes Distanzelektroimpulsgerät zur Überwindung des Widerstands gegen den Tatverdächtigen eingesetzt haben. Im Anschluss an die Festnahmen brachten sie die beiden Männer in ein Polizeigewahrsam. Der 21-Jährige, gegen den das DEIG eingesetzt wurde, ist nach einer erfolgten erkennungsdienstlichen Behandlung später wieder entlassen worden. Der zweite Tatverdächtige ist einem Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) überstellt worden. Der verletzte Polizeibeamte konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.