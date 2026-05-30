Polizist von flüchtendem Auto angefahren – Schussabgabe

Spandau/Pankow

*Nr. 0636 *

In der vergangenen Nacht kam es zu einer Schussabgabe durch einen Beamten, als er von einem flüchtenden Fahrer eines Autos angefahren wurde. Gegen Mitternacht stellten zwei Fahnder des Polizeiabschnitts 21 einen Mercedes auf der Gartenfelder Straße in Haselhorst fest, den sie wegen des Verdachts des Diebstahls von Fahrzeugteilen über die Holzhauser Straße in Reinickendorf bis nach Pankow beobachteten. Während der Beobachtung stellte sich heraus, dass die am Mercedes angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet worden waren. Von einem nachalarmierten Funkstreifenwagen wurde der Fahrer des Autos dann auf der Schönhauser Straße zum Anhalten aufgefordert. Dem kam der Fahrer zunächst nach, um dann nach dem Ausstieg der Polizisten erneut zu beschleunigen. Die Fahnder folgten dem nun flüchtenden Fahrzeug mit eingeschalteten Blaulicht bis zur Kreuzung Buchholzer Straße/Herthaplatz/Waldemarstraße. Dort versperrte eine aufmerksame 47-jährige Zeugin mit ihrem Auto den weiteren Fluchtweg und zwang den flüchtigen Mercedes zum Anhalten. Daraufhin stieg der 35-jährige Beifahrer aus und versuchte zu Fuß zu flüchten. Einer der Fahnder nahm ihn unter Einsatz seines Reizstoffsprühgerätes jedoch kurz darauf fest. Währenddessen trat sein Kollege, der zur Eigensicherung seine Dienstwaffe in der Hand hielt, an die Fahrertür des Mercedes, gab sich als Polizeibeamter zu erkennen und versuchte, die Fahrertür zu öffnen. Der Fahrer beschleunigte hingegen den Wagen abermals und fuhr aus der Kontrolle heraus. Dabei traf er mit dem Fahrzeugheck den Polizisten, wobei sich ein Schuss aus der Dienstwaffe löste. Der Mercedesfahrer rammte nun das zunächst blockierende Auto der Zeugin sowie ein weiteres geparktes Fahrzeug und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit. Der getroffene Beamte wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Am Ort der Schussabgabe erfolgten für die Spurensuche umfangreiche Absperrmaßnahmen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Illegalen Kraftfahrzeugrennens, Diebstahls, Urkundenfälschung und Verkehrsunfallflucht dauern an.