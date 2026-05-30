Verkehrsunfall während einer Eilfahrt

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Polizeimeldung vom 30.05.2026

Reinickendorf

Nr. 0634
Während einer Eilfahrt eines Löschfahrzeugs ereignete sich gestern Mittag ein Verkehrsunfall in Wittenau. Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 11:20 Uhr ein Löschfahrzeug der Berliner Feuerwehr mit eingeschalteten Sondersignalen auf der Oranienburger Straße in Richtung Alt-Wittenau unterwegs. An der Kreuzung Oranienburger Straße/Am Nordgraben fuhr der Fahrer des Löschfahrzeugs bei Rotlicht auf den Kreuzungsbereich. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem bei Grün ebenfalls auf die Kreuzung gefahrenen Motorradfahrer. Der 30-jährige Kradfahrer stürzte in Folge des Zusammenstoßes und erlitt Verletzungen des Torsos, unter anderem eine Rippen- und eine Schulterfraktur. Zum Ort gerufene weitere Rettungskräfte brachten den 30-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Besatzung des Löschfahrzeugs blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).

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