Lkw-Fahrer kollidiert mit mehreren geparkten Fahrzeugen

Nr. 0632

Bei einem Verkehrsunfall gestern Morgen in Charlottenburg wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 49-jähriger Lkw-Fahrer gegen 6:20 Uhr die Bismarckstraße in Richtung Kaiserdamm und soll dabei eine rote Ampel überfahren haben. Im Bereich Sophie-Charlotte-Platz touchierte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Anschließend kollidierte der Lkw mutmaßlich ungebremst mit sechs weiteren geparkten Fahrzeugen, darunter drei Fahrzeuge des Zentralen Objektschutzes der Polizei Berlin. Das Fahrzeug kam schließlich zum Stillstand, nachdem es sich teilweise in einem Baum sowie einem Fahrzeug des Zentralen Objektschutzes verkeilt hatte. Der 49-Jährige klagte am Ort über Schwindel und wurde durch alarmierte Rettungskräfte erstversorgt. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise auf einen medizinischen Notfall. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann für eine operative Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme waren bis etwa 15:30 Uhr zwei Fahrstreifen des Kaiserdamms gesperrt. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr sowie der Berliner Stadtreinigung banden ausgelaufene Betriebsstoffe ab und reinigten die Fahrbahn. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.