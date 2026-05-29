Zweijähriger vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0634

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach dem zweijährigen Alex NGUYEN. Er befindet sich in Begleitung eines Bekannten seiner Mutter. Dieser hat den Jungen am 28. Mai 2026 an der mütterlichen Wohnung in der Wartenberger Straße in Alt-Hohenschönhausen abgeholt und ihn dann nicht wieder zur Mutter zurückgebracht.

2,5 Jahre alt

kurze dunkle Haare

Bekleidet war Alex zuletzt mit einem roten T-Shirt mit großem gelben Stern auf der Vorderseite, schwarzen Shorts mit weißen Streifen an der Seite und einem dunkelblauen Basecap mit Spidermankopf.

Wer hat das vermisste Kind und/oder seinen Begleiter seit dem 28. Mai 2026, 15:00 Uhr, gesehen?

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Kindes geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten nutzen Sie bitte die Telefonnummer (030) 4664-371100. Sie können sich auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache wenden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.