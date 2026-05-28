Kind vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0629

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Kind. Die zwölfjährige Maya-Louisa GOTTWALD wird seit heute Mittag vermisst. Sie verließ gegen 12 Uhr unvermittelt einen Termin in der psychiatrischen Ambulanz PIA in der Potsdamer Chaussee 70 in 14129 Berlin-Nikolassee und entfernte sich in unbekannte Richtung. Maya-Louisa Gottwald befindet sich allem Anschein nach in einer psychischen Ausnahmesituation. Eine Eigen- und Fremdgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.

Das vermisste Kind wird wie folgt beschrieben:

• Zwölf Jahre alt

• ca. 163 cm groß

• schlanke Statur

• schulterlange, mittelblonde Haare, die zu zwei Zöpfen gebunden sind

Bei ihrem Verschwinden trug sie diverse bunte Bänder am rechten Handgelenk, ein schwarzes Sweatshirt (Longsleeve), ein schwarzes T-Shirt mit drei aufgedruckten Bären, war mit einer grauen Jeans und weißen Sportschuhen bekleidet

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

• Wer hat das vermisste Kind seit heute Mittag, 12 Uhr, gesehen?

• Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens geben?

• Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz außerhalb der Bürodienstzeiten unter der Rufnummer (030) 4664–471100 und die Vermisstenstelle während der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-912400 entgegen. Auch per E-Mail (Dir-4-k-1-dd@polizei.berlin.de und LKA124Hinweise@polizei.berlin.de ) können Hinweise gegeben werden. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.